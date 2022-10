Oosterhoutse turnster Eve de Ruiter gaat blanco het WK in en komt veel wijzer terug uit Liverpool

De WK in Liverpool draaide voor Eve de Ruiter zondag niet uit op een droomdebuut. Maar de Oosterhoutse turnster had het toernooi voor geen goud willen missen.

Op de website van de internationale turnfederatie is Eve de Ruiter nog een onbeschreven blad. Meer dan haar naam, geboortejaar (2002), leeftijd (20 jaar) en nationaliteit weten ze niet te melden. De lijst met resultaat op haar ‘bio’ is maagdelijk leeg.

Quote Ik baal ervan dat het meteen fout gaat, maar ik heb de oefening wel goed opgepakt Eve de Ruiter (20)

De Oosterhoutse lanceerde zich vorige maand verrassend via interne kwalificatiewedstrijden in de WK-ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs. Zonder enige internationale ervaring van betekenis moest ze zondag aan de bak op het allerhoogste niveau. ,,Ja, het is hard gegaan. Of deze stap te groot is? Nee, ik denk dat ik het wel kan bolwerken”, zegt ze telefonisch vanuit WK-stad Liverpool. ,,In overleg met mijn coach had ik besloten mee te doen aan de kwalificatie. Om ervaring op te doen. Het was wel een verrassing dat ik geselecteerd werd voor de WK. Nu keer ik met heel veel ervaring terug. Hier leer ik van.”

Val op balk

Oké, het was niet allemaal goud wat ze aanraakte. De Ruiter turnde zondag in de kwalificatiewedstrijd drie van de vier toestellen, balk, vloer en sprong. ,,Ik begon met een val op balk. Het eerste toestel. Mijn allereerste op een WK en sowieso is balk al een spannend toestel. Ik baal ervan dat het meteen fout gaat, maar ik heb de oefening wel goed opgepakt. Daar vooral ben ik blij mee, dat had ook anders kunnen zijn. Want ja, er komt wel extra spanning kijken bij zo’n groot toernooi.”

Daar komt bij dat ze het in de stad aan de Mersey moet stellen zonder clubcoach Willemijn Niemeijer van het Utrechtse Turn4U. ,,Het is natuurlijk wel fijn als je eigen coach erbij is bij het eerste grote toernooi. Maar ik ben redelijk zelfstandig. Ik ben goed opgevangen door de coaches en door de andere turnsters. Zo gaven zij tips hoe zij destijds hun eerste WK beleefd hebben. En welke fouten ze eventueel gemaakt hebben.”

Volledig scherm Voor Eve de Ruiter begon haar WK-debuut op balk. Na een val herstelde ze zich knap. © REUTERS

Uiteindelijk telden alle drie de scores van de Oosterhoutse niet mee voor de teamscore. Elk land mag in de kwalificaties per toestel vier turnsters inzetten, de beste drie resultaten tellen. ,,Ik hoopte natuurlijk het team te kunnen helpen. En dat heb ik ook gedaan door de anderen goed aan te moedigen.”

Geen teamfinale

Na haar eigen wedstrijd volgde De Ruiter in de M&S Bank Arena de afloop van de landenstrijd. Nederland had lange tijd uitzicht op een plek in de top 8, net genoeg voor de teamfinale van vandaag. Maar aan het einde van de avond duwde thuisland Groot-Brittannië voor een uitzinnig publiek Oranje naar de negende plaats. ,,Bizar, zoals Groot-Brittannië werd aangemoedigd. We wisten dat er na ons nog een aantal sterke landen zouden komen”, verklaart De Ruiter waarom de teleurstelling in het Oranje-kamp niet al te groot was.

Ze had nog net de gelegenheid om haar moeder en twee zussen te spreken die overgekomen waren uit Oosterhout, voordat ze weer op huis aangingen. Zelf blijft ze nog tot en met zondag, de finaledag, in Liverpool. ,,Ik blijf deze week hier doortrainen. En rust pakken. Natuurlijk ga ik zeker de Nederlandse turnsters in de finales aanmoedigen.” Ze zegt niet het type te zijn om de komende dagen nog zoveel mogelijk selfies met turntoppers te scoren. ,,Nee, iedereen leeft hier nog in zijn eigen bubbel om zijn persoonlijke doelen te bereiken.”

Volledig scherm Eve de Ruiter: ,,Ik blijf deze week hier doortrainen. En rust pakken.” © ANP

Eve de Ruiter ging als klein meisje op gymnastiek bij EOC (Excelsior Olympus Combinatie) in Oosterhout. Toen bleek dat ze er aanleg voor had, verkaste ze naar Flik-Flak in Den Bosch. ,,Tot mijn vijftiende.” Ze zette er haar eerste schreden op weg naar een topsportcarrière. Via O&O in Zwijndrecht belandde ze in de lockdowntijd bij Turn4U in Utrecht, omdat ze daar ondanks de coronabeperkingen wel de turnzaal in kon. ,,Vanaf het begin beviel me het me daar heel goed. Ik ben nu de eerste van de club die een WK heeft gehaald. Uit de berichtjes die ik allemaal heb ontvangen, merk ik hoe ontzettend ze meegeleefd hebben, ook al was de wedstrijd in Nederland niet goed te volgen.”