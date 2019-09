Oosterwijk per direct weg bij FC Twente

Succes­shirt van Donyell Malen binnen twee minuten al verkocht op de veiling

15:42 Het shirt waarin Donyell Malen zaterdag tijdens PSV-Vitesse speelde - de wedstrijd waarin hij vijf goals maakte - was binnen twee minuten na de wedstrijd al verkocht via de veiling van het bedrijf Matchwornshirt. De opbrengst was vijftienhonderd euro. Alle andere PSV-shirts uit het duel zijn via de site van het bedrijf nog te koop. De veilingen lopen tot donderdag.