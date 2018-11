Op een slok water kun je de Red Bull Knock Out niet winnen, ook Coldenhoff niet

Stond Glenn Coldenhoff dit jaar eindelijk op het podium, was het nog niet genoeg. Van de 1000 starters zouden er 998 dolgelukkig zijn met de 2e plaats in de Red Bull Knock Out 2018. Maar niet Coldenhoff.

De teleurstelling overheerste zaterdagmiddag bij de 27-jarige motorcrosser uit Best, nadat hij in het tweede en laatste uur van de finalerace verslagen was door de Brit Nathan Watson in de strandcross van Scheveningen. ,,Ik heb de afgelopen weken hard gewerkt hiervoor. Veel uren gemaakt op de motor en op de fiets. Maar het was niet genoeg", sprak de KTM-fabrieksrijder.

Misverstand

Door een misverstand bleef hij tijdens de pitstop, nodig om de tank een keer vol te gooien, van eten en drinken. ,,Ik heb alleen een slokje water kunnen nemen. Dat is te niet genoeg voor een race van 2 uur. Het doel was hier om te winnen. Ik ben ook 3 keer gecrasht, heb iets te veel op de grond gelegen."

Coldenhoff verspeelde veel tijd doordat hij in de X-loop met boomstammen en waves opgehouden werd door vastgelopen achterblijvers. Hij durfde er eerst niet langs, uit angst voor diskwalificatie. Pas nadat iemand van de organisatie gebaarde dat hij door mocht, nam Coldenhoff een nooduitgang uit de X-loop. ,,Maar ik vond het wel weer een mooi event met heel de boulevard vol. Ik ben blij dat ik hier weer aan deel mocht nemen.”

Herlings

De vorige editie had Coldenhoff afgesloten als 3e, achter winnaar Jeffrey Herlings en (ook toen) specialist Nathan Watson. Wereldkampioen MXGP Herlings was wel in Scheveningen, maar niet om te crossen. Hij heeft na het GP-seizoen gas teruggenomen.

Volledig scherm Uitgeputte deelnemers bleven traditiegetrouw steken in het rulle zand op het strand van Scheveningen, wat leidde tot chaotische taferelen tijdens de Red Bull Knock Out. © Bavo Swijgers/Red Bull

Tweede Nederlander in de uitslag was Lars van Berkel , een liefhebber van strandraces. De Veghelaar eindigde als 7e. Ook Sven van der Mierden uit Valkenswaard eindigde net in de top 10: 10e. Van de 750 finalisten reden er 475 de 2 uur durende wedstrijd uit.