Open sollicitatie Maradona: Ik kan Manchester United weer aan prijzen helpen

Vernauwde liesslagader Oomen gaat onder het mes, seizoen voorbij

13:37 Het is niet het seizoen geworden van Sam Oomen. De 23-jarige Sunweb-renner moest dit voorjaar zijn schema overhoop gooien zodat hij de geblesseerde Wilco Kelderman in de Giro d’Italia kon vervangen. In Italië ging Oomen hard onderuit waarbij hij zijn heup brak, wat een streep door Tour-deelname betekende. En nu blijkt dat de Nederlander onder het mes moet wegens een vernauwde liesslagader. Zijn seizoen is hierdoor voorbij.