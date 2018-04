Opgroeien in een topsportgezin, Demi Schuurs weet er alles van

Fed CupGeen lid van het huidige Nederlandse Fed-Cupteam snapt het opgroeien in een sportfamilie zo goed als Demi Schuurs, de 24-jarige dubbelspecialiste die zich opmaakt voor de Fed Cup dit weekend in Wollongong tegen Australië. Haar vader is recordinternational in het handbal met 312 interlands op zijn naam, haar zus handbalt op het hoogste niveau en broer Perr speelt vanaf komende zomer bij Ajax.

Door Lisette van der Geest

Er zijn genoeg vaders die hun kinderen graag succesvol zien op sportgebied. Vaak blijft het ijdele hoop, voor Lambert Schuurs is het realiteit. In meervoud. In februari verraste dochter Demi in de Fed Cup toen ze samen met de 26-jarige Lesley Kerkhove het dubbelspel won van de zusjes Serena en Venus Williams. Het zorgde voor moraal, al maakte dit voor het eindresultaat weinig uit, de VS was door een 3-0 voorsprong al zeker van een plek in de halve finales.

Volledig scherm Demi Schuurs in actie tijdens een training in Wollongong. © Getty Images

Sporttalent is aangeboren, maar sportsucces is wel op jonge leeftijd te beïnvloeden, weet vader Schuurs. Hij nam zijn drie kinderen al vanaf jonge leeftijd mee naar de sporthal. Ze leerden vroeg wat belangrijk is om zo goed mogelijk te kunnen presteren: rust, reinheid en regelmaat, zo vertelde hij eind vorig jaar in Trouw. Genen zijn van belang, maar mentaliteit weegt soms nog zwaarder.

In de Volkskrant beschreef Lambert anderhalve maand geleden hoe hij het sporten bij zijn dochter al stimuleerde toen ze nog baby was. Met een balletje aan een touwtje in de wieg, waar Demi maar net bij kon. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, vindt hij. Nu staat Demi in de top vijftig van de wereldranglijst in het dubbelspel. Op Wimbledon bereikte ze een jaar geleden de derde ronde met haar Belgische dubbelpartner Elise Mertens.

Volledig scherm Perr Schuurs tijdens een oefenwedstrijd Nederland - Italië. © pro shots

Discipline

In een eerder verhaal liet Demi al optekenen het palmares van haar vader en zijn instelling nooit als een last te hebben ervaren. ,,Hij bemoeide zich alleen met mijn uitstraling op de baan, zijn sterke punt. Ik heb er mijn voordeel mee gedaan.” Zelf vertelde vader Lambert, in zijn carrière goed voor zes landstitels met Sittardia, dat zijn zoon Perr zijn voetbalschoenen ooit vergat. Lambert peinsde er niet over de schoenen te komen brengen, Perr, momenteel nog uitkomend voor Fortuna Sittard, moest ze zelf komen halen. ,,Dan vergeet-ie ze nooit meer.” Discipline kan een bepalende factor zijn voor een topsporter.

Volledig scherm Patrick van Olphen en Lambert Schuurs tijdens een wedstrijd tussen BFC en Quintus. © ERMINDO ARMINO

Tegen NOS.nl vertelde Lambert te werken met een bucketlist, met daarop vijftien zaken die de grootste kans op sportsucces bieden. In het lijstje onder meer: op tijd naar bed, gezond eten en jezelf goed verzorgen.

Wellicht betaalt het zich ook dit weekeinde uit. Van de statistieken moet het Fed-Cupteam van captain Paul Haarhuis het niet hebben. Aanstaande zaterdag en zondag is Nederland de onbetwiste underdog in een confrontatie met en in Australië. De onderlinge verschillen zijn groot, Nederlands beste tennissters, Kiki Bertens, Arantxa Rus en Richel Hogenkamp, ontbreken. Demi Schuurs zal dan weer aantreden met Lesley Kerkhove.