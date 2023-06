Opmerkelijk: Yoshihito Nishioka verliest game door woede-uitbarsting

Wimbledonwinnares Rybakina meldt zich af

Elena Rybakina heeft zich op Roland Garros afgemeld voor de derde ronde. De 23-jarige tennisster uit Kazachstan kwam wegens ziekte niet in actie tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Rybakina was bij het grandslamtoernooi in Parijs als vierde geplaatst en is ook de nummer 4 van de wereldranglijst. Vorig jaar won Rybakina Wimbledon. Dit jaar was ze de beste in Indian Wells en Rome.