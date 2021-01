Opmerkelijke hockeytransfer: Jelle Galema verlaat Den Bosch komende zomer voor Oranje-Rood

Nee, Jelle Galema had het tot voor kort ook niet voor mogelijk gehouden dat hij zou terugkeren bij Oranje-Rood. ,,Maar soms kunnen dingen raar lopen in de sport”, reageert Galema op zijn verrassende terugkeer naar Eindhoven. ,,Eigenlijk had ik geen enkele reden om Den Bosch te verlaten. Ik durf wel te zeggen dat mijn overstap van Oranje-Rood naar Den Bosch in 2018 de beste keuze van mijn carrière is geweest. Ik ben één van de leiders van de ploeg en was na mijn eerste seizoen uitgeroepen tot de beste hockeyer van de hoofdklasse. Maar goed, sinds oktober voerde ik gesprekken met Den Bosch over contractverlenging en daar kwamen we niet uit. Nee dat had zeker niet met mijn financiële eisen te maken, maar alles met de mogelijkheden van de ploeg voor de nabije toekomst. We hadden een verschil van inzicht. Ik respecteer de opstelling van Den Bosch, maar ik wil er de komende jaren het maximale uithalen. Ik heb het gevoel dat er bij Oranje-Rood meer mogelijkheden zijn.”