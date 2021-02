Opnieuw zet pornosite streaker in: dit keer wordt Super Bowl onderbroken

De man baarde opzien doordat hij in het vierde kwart, in een roze turnpakje, het veld betrad. De wedstrijd werd kort onderbroken. De beveiliging verwijderde de streaker snel van het veld, maar de boodschap was toen wel begrepen. Het was een publiciteitsstunt van een pornowebsite. Op het shirt stond namelijk de tekst Vitaly Uncensored.



Deze site ‘scoorde’ vaker van dit soort acties. Vorig jaar was er tijdens Super Bowl ook al een streaker met een soortgelijk shirt aan. Ook de finales van het WK Cricket en de Champions League van 2019 werden onderbroken door streakers. De acties zorgen voor veel publiciteit. Na de actie van bijvoorbeeld Kinsey Wolanski, die tijdens de Champions League-finale Liverpool - Tottenham Hotspur twee jaar geleden in een gewaagde outfit het veld op rende, groeide haar Instagram met twee miljoen volgers.