Opvallend: PSV en Inter hebben vrijwel geen historie tegen elkaar

Bij de eerste poulewedstrijd van PSV in de Champions league lag de historie twee weken terug voor het oprapen. Tegen FC Barcelona waren de dwarsverbanden talrijk. Op deze site maakten we ondermeer een elftal van spelers met een verleden bij beide clubs. Hoe anders is dat allemaal vanavond, bij PSV – Inter. Als onderlinge confrontatie een nog vrijwel onbeschreven blad. En dat is eigenlijk opvallend.

Door Maarten Wijffels



2007, dat is het enige jaar waarin PSV en Inter elkaar in officieel verband troffen. Ook toen gebeurde dat in de poulefase van de Champions League. PSV verloor zowel uit als thuis van de Italianen en eindigde als derde in zijn groep, waarmee een vervolg na de winter in de Europa league werd afgedwongen.

Van de spelers van nu, maakte toen niemand deel uit van de elftallen. PSV werd geleid door Ronald Koeman en had Timmy Simons als aanvoerder. Eric Addo en Carlos Salcido vormden het centrale verdedigingsduo en Ismaïl Aissati was een piepjonge reserve die inviel. Bij Inter was Javier Zanetti de captain en speelden in de heenwedstrijd op 2 oktober de aanvallers Luis Figo, Zlatan Ibrahimovic en Hernan Crespo in één team. Kom daar nu nog maar eens om…

Voor de rest koppelde het lot de teams nooit aan elkaar. En dat is eigenlijk ronduit opvallend, gezien de lange historie van zowel PSV als Inter met internationaal voetbal. Ook oefenduels zijn er zelden geweest. Twee om precies te zijn, in de jaren 90. Een keer 0-0 in Milaan en 2-1 voor PSV in het Philips Stadion.



Het geeft alle ruimte voor de teams om vanavond nieuwe historie te schrijven. Het meest interessante dwarsverband op voorhand is nu natuurlijk het verleden van PSV-trainer Mark van Bommel bij de grote rivaal van Inter, AC Milan. ,,Hoewel het alweer zeven jaar geleden is dat ik daar speelde, voelt het toch speciaal om nu weer tegenover Inter te staan,’’ zegt Van Bommel. ,,In mijn tijd was Milan – Inter niet alleen de beladen stadsderby, maar ook de strijd tussen de twee beste teams van de Serie A.’’

Het was het Inter dat kort daarvoor nog de Champions Leaguefinale won, onder leiding van José Mourinho. En ook daar heeft Van Bommel een herinnering aan, want die avond in 2010 stond hij op het veld bij tegenstander Bayern München. ,,Díe strijd met Inter, daar kijk ik niet met voldoening op terug. We hadden in die finale in Madrid geen kans. Dat we 2-0 verloren en Mourinho en ook Wesley Sneijder de Champions league wonnen, was terecht.’’