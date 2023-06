Opwarmen voor GP Oostenrijk: bekijk hier de mooiste acties van Max Verstappen in 2023

Met video'sZes overwinningen, acht podiumplekken en bijna zeventig punten voorsprong op de nummer twee van de ranglijst. Max Verstappen is ook dit seizoen onaantastbaar en gaat in razende vaart op zijn derde wereldtitel af. Komend weekend wil hij in Oostenrijk, waar veel Nederlanders aanwezig zijn, de GP opnieuw naar zijn hand zetten. Geniet hieronder van de mooiste momenten van Verstappen van dit seizoen.

Soevereine start tijdens GP Bahrein (5 maart)

Enkele maanden nadat Verstappen zijn tweede wereldtitel in de wacht had gesleept, ging hij vrolijk door met winnen. Het nieuwe seizoen kende dankzij een soevereine race van de Nederlander een perfecte start van het seizoen. Totaal onbedreigd kwam Verstappen als eerste binnen en deelde hij de eerste klap uit in de titelstrijd. Een droomstart dus. ,,Het is een geweldige start voor ons en dat zijn we echt niet gewend, hoor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoofd koel in Australische chaos (2 april)

In een weekend dat er werd gespeculeerd over het veranderen van de opzet van een Formule 1-weekend, werd de race in Melbourne een spektakel van jewelste. Tussen de rode vlaggen, crashes en uitvallers door, bleef Verstappen ongedeerd. De Australische chaos maakte één ding duidelijk: wat er ook gebeurt, Max Verstappen wint.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Indrukwekkende inhaalrace in Miami (7 mei)

Met een magistrale prestatie toonde Max Verstappen begin mei aan dat er nog steeds veel verschil in kwaliteit is tussen hem en ploeggenoot Sergio Pérez. In de Grand Prix van Miami reed hij vanaf de negende plek prachtig naar voren voor zijn derde overwinning van het seizoen. Misschien was het wel de meest knappe zege van dit jaar tot nog toe. Het hoogtepunt? De actie waarbij hij zowel Magnussen als Leclerc in een keer wist te passeren.

Bekijk hier de schitterende inhaalactie van Verstappen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Legendarische pole position in Monaco (27 mei)

De druk stond er vol op toen Max Verstappen in de laatste sector van zijn ultieme poging om poleposition te pakken weer eens boven de rest uitsteeg. Zijn kwalificatie tijdens de Grand Prix van Monaco blijft de Formule 1-liefhebber misschien nog wel jarenlang bij. De adrenaline gierde door zijn lijf, hij flirtte met de muur, maar stond uiteindelijk ‘gewoon’ vooraan aan de start. Een kwalificatie was zelden zo spannend. ,,Oh mijn god, ik raakte de muur echt meerdere keren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onaantastbaar in Spanje (4 juni)

Zege nummer veertig vond plaats op de plek waar hij ook zijn eerste F1-zege boekte. Verstappen was in Spanje wederom onaantastbaar. De ongeziene overmacht in de Grand Prix van Spanje maakte bovendien andermaal duidelijk dat er met dit tempo snel nog meer mijlpalen bij kunnen komen voor de wereldkampioen. ,,Het ging hier wel héél erg goed", was zijn nuchtere reactie na de race.

Evenaring van iconische Aryton Senna (19 juni)

En de volgende mijlpaal volgde razendsnel. In Canada evenaarde Verstappen Ayrton Senna twee weken later met zijn 41ste zege én hij bezorgde Red Bull Racing de 100ste F1-overwinning. Eenzaam en alleen kwam Verstappen over de finish, wederom was er niemand die in zijn buurt kon blijven. Niet voor het eerst, ongetwijfeld niet voor het laatst.

Alles over de GP van Oostenrijk Na de Grand Prix van Canada keert het Formule 1-circus komend weekend terug naar Europa. Bij de Grand Prix van Oostenrijk gaat Max Verstappen na 2018, 2019 en 2021 op voor zijn vierde zege, nadat hij vorig jaar ondanks pole nipt verloor van Charles Leclerc. Check hier alle starttijden, inclusief die van de Sprint Shootout, die in 2023 voor de tweede keer op het programma staat.