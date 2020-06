Oranje in september weer bijeen voor Nations League

De tweede editie van de Nations League begint met twee speelronden (3 tot met 5 september en 6 en 7 september). Oranje had al thuisduels met Polen (4 september) en Italië (7 september) op de agenda staan. Die duels worden naar verwachting snel bevestigd.



Bondscoach Ronald Koeman vervolgt de Nations League op 8 en 11 oktober met uitwedstrijden tegen Bosnië Herzegovina en Italië. Oranje ontvangt Bosnië Herzegovina op 14 november en sluit de groepsfase van de landencompetitie op 17 november af met een uitwedstrijd in Polen.



Oranje eindigde als tweede in de eerste editie van de Nations League. Portugal bleek in de finale in Porto met 1-0 te sterk.