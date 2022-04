Orkun Kökçü kijkt stilletjes toe hoe ploeggenoten feestvieren: ‘Voelde alsof ik ze in de steek liet’

,,We begonnen goed", analyseert Kökçü de wedstrijd. ,,Iedereen zat er goed in en het verliep precies zoals verwacht, maar dan leid ik de 1-1 in. Vanaf dat moment ging er zoveel door mijn hoofd. Als ik naar de top wil, dan moet ik het sneller een plaatsje geven. Maar omdat de belangen zo groot zijn, zat ik er langer mee in mijn hoofd dan moest. Het voelde alsof ik mijn team in de steek liet.”



Kökçü speelde een ongelukkige wedstrijd, maar revancheerde zich in de tweede helft nog enigszins. ,,Ik moest niet teveel nadenken en de energie stoppen in het spel. Na die fout was het voetballend van mijn kant heel wat minder, dan moet je proberen om het team te helpen, en zij hielpen mij.”