Osaka eenvoudig door naar tweede ronde Australian Open

Donyell Malen en PSV vinden de balans tussen afmaken en afjagen

7 februari In de mallemolen van het spitsenleven draait Donyell Malen al een paar jaar zijn rondjes mee. Scoor je een paar keer niet en lukt weinig, dan ben je als nummer negen in de beeldvorming - gechargeerd gezegd - vrij snel een nietsnut. Een paar goals verder valt bij analisten of supporters soms elke vorm van snelheidsbegrenzing uit.