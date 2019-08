Osaka fit om titel op US Open te verdedigen

De 21-jarige Osaka veroverde vorig jaar in New York haar eerste grandslamtitel in een veelbesproken finale tegen Serena Williams. Na afloop ging het toen vooral over de ruzie van de Amerikaanse met de umpire. ,,Je bent een dief!”, riep Williams tegen scheidsrechter Carlos Ramos, die de veterane op een cruciaal moment in de partij voor straf een punt tegen gaf.