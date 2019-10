Osaka heeft geleerd van WTA Finals: ‘Ik was vorig jaar heel uitgeput’

,,Ik denk dat ik geleerd heb van de vorige keer. Ik was ook niet meer gewend aan het format met groepswedstrijden. Dat had ik sinds mijn tiende niet meer meegemaakt", vertelde Osaka, de huidige nummer 3 van de wereld in Shenzhen. In de Chinese stad treft ze zondag in haar eerste partij de Tsjechische Petra Kvitova.

,,Vorig jaar was het heel hectisch, de maanden na mijn zege op de US Open. Er zijn veel dingen die ik me niet eens meer herinner. Wel weet ik dat ik behoorlijk uitgeput was toen ik aan dit toernooi begon." De 21-jarige Japanse herstelde snel van haar snelle aftocht en was in januari al weer de beste op de Australian Open. Dit najaar won ze het China Open en het Pan Pacific Open in Japan.



Osaka komt in de groepsfase verder uit tegen Ashleigh Barty, de Australische aanvoerster van de wereldranglijst, en de Zwitserse Belinda Bencic. De beste twee speelsters gaan door naar de halve finales. Met Kvitova treft ze de speelster die ze vroeg in het jaar versloeg in de finale van de Australian Open. ,,Leuk om weer tegen haar te spelen. Zij is een van de weinige speelsters die je altijd vriendelijk behandelt, of ze nou wint of verliest.”