Osaka meldt zich geblesseerd af voor Doha, Bertens speelt wel

Rond Nuis is het nooit rustig: ‘Ik kan het prima hebben’

9:03 Hij noemt rust een van zijn grootste overwinningen van de afgelopen jaren, tegelijkertijd is het rond Kjeld Nuis de laatste periode vrijwel nooit rustig. Waar succes gaat, volgt aandacht. En dat blijft vervolgens. Ook als prestaties even tegenvallen. Ook als hij negatief het nieuws haalt. Het hoort erbij, zegt de tweevoudig olympisch kampioen. ,,Al ligt het er wel aan waar het over gaat of ik er gevoelig voor ben.”