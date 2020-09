Osaka overtuigend naar halve finales op US Open

De hoop is terug bij Jong Oranje: ‘Elke training is het smullen’

8 september Het eerste eindtoernooi in acht jaar gloort voor Jong Oranje. De prestaties en de potentie van de Nederlandse beloftenploeg stemmen hoopvol in aanloop naar het EK in Slovenië en Hongarije in 2021. ,,Dit is een heel mooie lichting.”