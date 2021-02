Osaka rekent probleemloos af met Garcia, ook Swiatek en Halep winnen

De als derde geplaatste Osaka kwam geen moment in de problemen en had iets meer dan een uur nodig om zegevierend van de baan te stappen. Ze sloeg 23 'winners'. ,,Mijn opzet was voortdurend geconcentreerd te blijven en dat is gelukt", zei ze. ,,Ik heb gespeeld zoals ik dat van plan was."



Osaka, drievoudig winnares van een grand slam, staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze won de Australian Open in 2019, maar werd vorig jaar in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse teenager Coco Gauff.



Ook Iga Swiatek zit nog in het toernooi. De Poolse winnares van de Franse kampioenschappen op Roland Garros won van de Italiaanse Camila Giorgi: 6-2, 6-4.