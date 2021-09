Osaka slaat uitgesteld toernooi Indian Wells over

VIDEO Weer ernstig ongeluk tijdens verkenning WK: Oostenrijk­se wielren­ster aangereden door bus

22 september Een wielrenster van de nationale selectie van Oostenrijk is in aanloop naar de wegwedstrijd van de WK wielrennen van zaterdag gewond geraakt bij een verkeersongeluk. De Leuvense politie meldt dat de renster in botsing kwam met een bus en met ernstige verwondingen is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat om de 17-jarige wielrenster Leila Gschwentner. Ze is constant bij kennis gebleven en verkeert niet in levensgevaar.