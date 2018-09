Osaka stunt tegen klagende Serena Williams in bizarre US Open-finale

Nadal zegt af voor halve finale Daviscup na opgave in New York

8 september Rafael Nadal doet volgende week niet mee in de halve finale van de Daviscup tussen Spanje en Frankrijk. De nummer één van de wereld nam dat besluit nadat hij op de US Open wegens een knieblessure in de halve finale tegen Juan Martin del Potro de strijd moest staken.