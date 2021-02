Osaka verslaat haar idool Williams en plaatst zich voor finale

Nadal wijt nederlaag niet aan rugblessu­re: ‘Je krijgt wat je verdient’

17 februari De Australian Open blijft het grandslamtoernooi dat Rafael Nadal het minste ligt. Van zijn twintig grandslamtitels veroverde hij er slechts één in Melbourne waar hij woensdag strandde in de kwartfinales. Tegen de Griek Stefanos Tsitsipas gaf de Spaanse nummer 2 van de wereld een voorsprong van 2-0 in sets uit handen. ,,In tennis krijg je wat je verdient”, was zijn oordeel.