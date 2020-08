Osaka wil alsnog haar halve finale spelen na protestactie

Osaka weigerde haar halve finale donderdag te spelen, uit protest tegen het neerschieten van Jacob Blake in Wisconsin die afgelopen zondag door een politieagent van dichtbij in zijn rug werd geschoten. Het leidde tot een nieuwe golf aan protesten in de VS tegen politiegeweld tegen zwarte mensen. Eerder dit jaar gebeurde dat ook al na de dood van George Floyd.



Het tennistoernooi van Cincinnati besloot na de mededeling van Osaka het hele programma te verplaatsen. De banen van Flushing Meadows in New York, waar het Western & Southern Open vanwege het coronavirus wordt gespeeld, blijven donderdag leeg. Vrijdag wordt het toernooi hervat. Komende week start in New York de US Open.