Osse verdediging breekt ook niet onder Amsterdamse druk: ‘We begrijpen steeds beter wat er gevraagd wordt’

Terwijl Jan Lammers op een koude dinsdagavond warmliep voor de wedstrijd in het ‘Osse Kuipje’, richtte hij zijn blik op de tegenstander. ,,Daar zit niet veel lengte in.” dacht hij over het beloftenteam van Ajax. ,,Best kleine gasten.” De 1,90m lange centrale verdediger sprak er enkele van zijn ploeggenoten gekscherend over aan. ,,Het wordt tijd dat we weer uit een corner ga scoren, jongens. Dan moet ik mezelf ook aankijken, want dat is mij ook nog niet gelukt dit jaar.”