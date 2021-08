Ossenaar Danjuma Groeneveld voor 20 miljoen euro van Bournemouth naar Villarreal

Bournemouth nam Danjuma twee jaar geleden voor 17 miljoen euro over van Club Brugge. In zijn eerste seizoen degradeerde Bournemouth, maar vorig seizoen deed de club uit het zuiden van Engeland lange tijd mee om promotie. In de halve finales van de play-offs bleek Brentford over twee duels met 3-2 te sterk, ondanks goals van Danjuma in beide wedstrijden.

In een bericht op Instagram neemt de 24-jarige aanvaller afscheid van de Engelse club waar hij twee jaar voor speelde. In 52 wedstrijden voor The C,,Het is moeilijk voor mij om nu te vertrekken, want we hadden unfinished business en deze club verdient het om in de Premier League te spelen", schrijft Danjuma aan de fans van Bournemouth. ,,⁣Zoals sommigen van jullie weten, ben ik een zeer ambitieus persoon en mijn doel om op het hoogst mogelijke niveau te spelen is geen behoefte, maar een must. Dus toen deze kans zich voordeed, had ik geen keus.⁣