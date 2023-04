Ossenaar Richard van der Venne gaat de play-offs om het kampioenschap in met Melbourne City

Melbourne staat bovenaan in Australië, met een voorsprong van acht punten op Adelaide United. De vorige twee edities greep de club ook al de landstitel. In de play-offs strijden zes clubs om de titel, via een knock-outsyssteem.

Laatbloeier Van der Venne (30) is aan zijn eerste seizoen bezig in Melbourne. Pas acht jaar geleden maakte hij de overstap van de amateurs van OSS’20 naar TOP Oss. Na een paar seizoenen bij Go Ahead Eagles en RKC, werd de middenvelder afgelopen zomer ingelijfd door de kampioen van Australië. ,,Bij elke club waren er mensen die dachten: hij kan het niveau niet aan. Toen ik 2,5 jaar geleden van Go Ahead Eagles naar RKC ging zeiden mensen: hij is veel te oud voor de eredivisie. Maar de realiteit is dat ik nu basisspeler ben bij de Australische kampioen. En daar ben ik heel erg trots op”, zei hij daar deze winter over.