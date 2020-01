Ossenaar Van der Ven prolongeert indoortitel niet, Van Tongeren vroegtijdig uitgeschakeld

NAC drie dagen na bekerzege op PSV onderuit bij Go Ahead Eagles

17:10 Drie dagen na de verrassende zege in het bekertoernooi op PSV (2-0) heeft NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie een nederlaag moeten incasseren. De ploeg van interim-trainer Willem Weijs ging met 1-0 onderuit bij Go Ahead Eagles.