Ossenaar Vincent Janssen pakt hoofdrol in Belgische bekerfinale en bekroont sterk seizoen: ‘Deze is heel lekker’

Met videoDe bekerwinst van het Belgische Royal Antwerp FC had een behoorlijk Nederlands tintje. Ook Ossenaar Vincent Janssen deelde mee in de feestvreugde. Hij maakte zondagmiddag de openingstreffer in de eindstrijd met KV Mechelen (0-2) en bekroonde daarmee zijn puike eerste seizoen in België.

Na krap een half uur spelen legt Janssen aan vanaf elf meter. De bal ploft raak in de benedenhoek. Feilloos. Maar, de penalty moet opnieuw worden genomen van de scheidsrechter. Een paar tellen later is het opnieuw raak: 0-1, na een zuiver ingeschoten pingel van Janssen in de andere hoek.

Het is tekenend voor het seizoen van Janssen, die in de finale zijn negentiende seizoenstreffer maakte. Hij is vol vertrouwen, heeft het naar zijn zin en loopt nagenoeg één op twee in België, nadat hij aan het begin van het seizoen de concurrentiestrijd van doelpuntenmachine Michael Frey won. Belgische sportjournalisten noemden de Nederlander tegenover deze site al ‘een van de beste spelers van de competitie.’

De Belgische beker is toch al de vierde prijs uit de loopbaan van Janssen. In Mexico pakte hij met Monterrey al drie bekers. Zondag kwam daar dus nummer vier bij. ,,Deze is heel lekker. Ik zei al tegen mijn teamgenoten: we hebben een moeilijk parcours gehad, dat maakt deze prijs misschien wel extra mooi", vertelde hij in gesprek met Sporza.

En het aandeel van Janssen in de beker was fors. Niet alleen dankzij zijn goal in de finale, ook in de halve finale tegen Union Sint-Gillis, was hij goud waard. Dankzij een fraaie vrije trap schoot de Ossenaar zijn club naar een penaltyreeks, die door Antwerp werd gewonnen. De rest van het bekeravontuur is geschiedenis.

Cruciaal duel in titelstrijd

Woensdag speelt Janssen met Antwerp opnieuw een cruciaal duel, dit keer in de Belgische titelstrijd. In de kampioenspoule van de play-offs staat Antwerp derde, met vijf punten minder en een duel minder gespeeld dan lijstaanvoerder Genk. De ploeg van Mark van Bommel treft overmorgen Union, dat tweede staat. En dus was écht feestvieren er zondag niet bij, benadrukte technisch directeur Marc Overmars. Janssen reageerde lachend: ,,Dan moet Marc maar even wegkijken.”

Of Janssen - die recent wat wedstrijden noodgedwongen liet schieten - de wedstrijd überhaupt haalt, is nog even afwachten. De spits haakte vlak voor de 0-2 af met een lichte blessure. ,,Het was warm en ik had last van krampen. Maar het is niks ernstigs.”

Ze zullen in Antwerpen een zucht van verluchting geslaakt hebben, want ze hebben de topschutter keihard nodig.

Vincent Janssen met het gewonnen beker.

Vincent Janssen brengt Antwerp vanaf de stip op 0-1 in de bekerfinale.