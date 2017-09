Ostapenko in drie sets naar finale in Seoul

Ostapenko is de nummer 10 van de wereldranglijst. Op papier zou de winnares van Roland Garros dit jaar weinig moeite moeten hebben met de Thaise die 155ste staat. In de eerste set liep de service van de 20-jarige Letse echter van geen meter, waardoor Kumkhum kon toeslaan. Ostapenko herstelde zich in de tweede set en brak de opslagbeurt van de Thaise in de derde set drie keer.