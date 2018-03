Oud-PSV'ers helpen Lyon aan zege bij CSKA Moskou

Van de Looi: Heilig van overtuigd dat we de klus geklaard hadden

8 maart Erwin van de Looi zit met de pest in zijn lijf thuis. ,,Ik baal hier ontzettend van’’, zegt de trainer over zijn besluit om per direct te stoppen bij Willem II. ,,Dit is een heel grote teleurstelling. We hebben een voorsprong van vijf punten op de nummer zestien. Ik ben er heilig van overtuigd dat we de klus geklaard hadden.’’