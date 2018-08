Oud-spits NEC voor tien miljoen naar Nantes, Karius naar Besiktas

Loris Karius vertrekt bij Liverpool. De Reds verhuren de doelman die in de Champions League alle krediet en zijn vertrouwen verloor na twee blunders voor twee jaar aan Besiktas. De Turkse topclub heeft ook een optie tot koop bedongen. Door het vertrek van de Pool schuift de Belgische keeper Simon Mignolet weer een plaatsje op in de keepershiërarchie bij Liverpool achter de Braziliaan Alisson Becker. Ook Mignolet, die gisteren voor het eest dit seizoen op de bank zat tijdens het competitieduel met Crystal Palace, was begin deze zomer in beeld bij Besiktas, maar de onderhandelingen kwamen nooit in een eindfase.