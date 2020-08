Oud-sprinter Usain Bolt test positief op corona na verjaardagsfeestje

RKC praat maandag met Sylla Sow

24 augustus RKC Waalwijk heeft maandagmiddag een gesprek met Sylla Sow, de aanvaller die in de eerste weken op het trainingsveld ontbrak. Via een arbitragezaak stelde hij onder meer de rechtsgeldigheid van een optie van een jaar in zijn contract ter discussie. De arbitragecommissie van de KNVB stelde de speler in het ongelijk.