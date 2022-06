Oud-tennisster Jelena Dokic wilde uit het leven stappen: ‘Uiteindelijk trok ik mezelf weg van de rand’

,,Het was een soort vicieuze cirkel in mijn hoofd. Het resultaat: ik sprong op 28 april bijna van mijn balkon op de 26ste verdieping”, aldus Dokic, voormalig top 10-speelster, die in 2014 haar laatste wedstrijd als prof speelde. ,,Ik wilde gewoon dat de pijn en het lijden zouden stoppen. Uiteindelijk trok ik mezelf weg van de rand, ik weet niet eens hoe ik het voor elkaar kreeg.”

Dokic was eerder ook al open over haar geestelijke gezondheidsstrijd. In 2017 bracht ze het boek ‘Unbreakable’ uit. Daarin schreef ze dat ze jarenlang fysiek en emotioneel werd mishandeld door haar vader. Dokic hoopt met het delen van haar bericht anderen te helpen. ,,Ik schrijf dit omdat ik weet dat ik niet de enige ben die worstelt. Weet gewoon dat je niet alleen bent.”

Dokic maakte als tennisster vooral furore in het begin van de jaren 2000. Ze behaalde in totaal zes WTA-titels en bereikte in 2000 de halve finale van Wimbledon. In 2002 bereikte ze de vierde plek op de WTA-ranglijst, haar hoogste klassering ooit. In 1999 verbaasde Dokic de hele tenniswereld door bij haar eerste deelname aan Wimbledon Martina Hingis, de toenmalige nummer één, uit te schakelen in de eerste ronde.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

