Oude bekende Karasjov leidt Ajax tegen Midtjylland

video Van der Venne baalt van gemiste kansen tegen Heerenveen: ‘Twee punten verloren’

9:32 Richard van der Venne stond voor het eerst sinds de openingswedstrijd in van de competitie weer eens in de basis bij RKC en speelde 90 minuten tegen Heerenveen (1-1). Toch stond hij na afloop niet tevreden de pers te woord. ,,We hebben twee punten verloren.”