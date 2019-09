Oude bekende 'Reza’ tekent bij PEC

Ghoochannejhad is afkomstig van het Cypriotische APOEL Nicosia, waar hij zijn contract heeft laten ontbinden. Hij speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Sydney FC.



Ghoochannejhad maakte in het seizoen 2005-2006 zijn debuut als profvoetballer voor sc Heerenveen. Daarna kwam hij onder meer uit voor FC Emmen, SC Cambuur, Standard Luik en Charlton Athletic. In de zomer van 2016 keerde de 43-voudig international terug bij sc Heerenveen. In twee seizoenen, met 76 officiële duels, liet Ghoochannejhad 32 treffers noteren.



Ghoochannejhad: ,,Ik ben heel blij dat ik terug ben in Nederland en in het bijzonder bij PEC Zwolle. De Nederlandse competitie ken ik door en door en spreekt mij bijzonder aan. In Zwolle ga ik mijn uiterste best doen om het team en mijzelf door te ontwikkelen.”