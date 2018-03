Oudere broer Messi opgepakt nadat hij auto-ongeval veroorzaakt en met wapen zwaait

De feiten deden zich voor op zaterdagmorgen in de Argentijnse badstad Villa Gesell rond 19u 's avonds. Matias reed -volgens de andere partij Javier Rivera (24)- met zijn Land Rover in op de wagen voor hem, een Volkwagen Vento, waarna hij zich agressief begon te gedragen. Toen Rivera uitstapte om te zien wat er gebeurd was, zou Matias de controle zijn verloren. ,,Hij begon me meteen uit te schelden ('Weet je niet wie ik ben!') en aan te vallen, waarbij hij m'n t-shirt stuk scheurde", aldus Rivera. ,,Vervolgens bedreigde hij me en pakte hij een pistool uit zijn wagen. Waarna er een tweede gevecht plaatsvond en hij me omver probeerde te rijden. Vervolgens zette Messi het op een vluchten, maar niet voordat hij schade toebracht aan zijn eigen wagen. Met zijn auto reed hij achteruit nog eens op mijn auto in."

Een half uur later al werd Matias Messi na een achtervolging door de politie opgepakt. Momenteel zit hij vast in Pinamar, niet ver van waar het incident zich plaatsvond. Volgens de politie is er een wapen gevonden in zijn wagen en twee sigaretten met cannabis in. De advocaat van het slachtoffer stelt dat zijn cliënt van plan is een klacht in te dienen wegens fysiek geweld en bedreigingen.

Het is het zoveelste incident rond Matias Messi, een van de twee broers van Lionel. Er is ook nog de oudere Rodrigo, naast een jonge zus, Marisol. Op 1 december van afgelopen jaar kwam Matias ook in opspraak, toen hij op de Paranárivier, 250 kilometer van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, met zijn boot aankwam in de haven van de plaatselijke visclub en onder het bloed bleek te zitten. Zelf verklaarde hij dat hij een ongeval had gehad. Hij was op een zandbank gevaren en had zijn gezicht gesneden. Maar toen de politie poolshoogte kwam nemen, ontdekten ze overal op de boot bloedvlekken en een vuurwapen. Daarop beval openbare aanklager Jose Luis Caterina de rechercheurs naar het huis van Matías te gaan om een verklaring af te nemen en na te gaan of zijn oorspronkelijke verklaring wel klopte en of er niet nog andere mensen aan boord waren geweest. Maar in zijn woning was niemand meer. Er werd toen een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor het onrechtmatig bezit van een vuurwapen.

En eind augustus van vorig jaar kwam hij in het nieuws toen hij met zijn wagen bij een zwaar ongeval betrokken raakte. Hij reed met zijn Audi in op een vrachtwagen in Pueblo Esther. Als bij wonder kwam hij er maar met lichte verwondingen vanaf. Ook met het gerecht kwam Matias al meermaals in aanraking. In 2016 kreeg hij een werkstraf nadat hij betrapt was met een wapen in zijn wagen en op de vuist was gegaan met enkele agenten. Hij moest ook wegblijven van drugs en alcohol. En in oktober 2008 werd hij opgepakt omdat hij een geladen vuurwapen onder zijn broeksriem had zitten. In april 2011 overleefde hij zelfs een moordaanslag. Hij kon nog net wegduiken toen een schutter op een motor het vuur op hem opende voor zijn woning.