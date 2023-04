Over en uit voor HC Den Bosch in strijd om play-offs: ‘We hebben het aan onszelf te danken’

‘Die 3-2, die 3-2...’ Na afloop van de wedstrijd tussen HC Den Bosch en HGC zoemden in de gesprekken langs het hoofdveld aan de Oosterplas steeds diezelfde cijfers rond. Een stand die niet eens op het scorebord verscheen die middag, maar die er volgens het Bossche kamp wél op had moeten staan.

Even leek Den Bosch na de glorieuze comeback tegen Klein Zwitserland van vorige week (3-0 achter bij rust, 3-4 winst door een treffer in de laatste minuut) weer voor een ongekende ontsnapping te zorgen. En even leek het ditmaal zelfs nog mooier te worden. Maar uit die prachtige, korte droom werd iedereen bij Den Bosch ruw wakker geschud. Het duel met HGC eindigde niet in 3-2, maar in 2-3. Dat betekent dat HC Den Bosch definitief de play-offs kan vergeten.

Hyperefficiënt HGC

Na drie gespeelde kwarten was er één ploeg ontegenzeggelijk beter gisteren, maar toch stond HC Den Bosch tegen het hyperefficiënte HGC op een 0-2 achterstand. Nog een ontsnapping leek te veel gevraagd. Maar toen Jeremy Hayward al vroeg in het vierde kwart uit een strafcorner voor de aansluitingstreffer zorgde, keerde de hoop terug . Vijf minuten voor tijd viel zowaar de 2-2, ook gemaakt door de Australiër. En daarna volgde dus het moment waar in Den Bosch nog lang werd nagepraat.

Met nog een paar minuten op de klok kreeg Den Bosch de volgende strafcorner. Hayward pushte, zijn inzet werd gekeerd, de bal bleef hangen en kwam voor de stick van Koen Bijen. De kleine spits schoof de bal onder de uitstekend keepende Sam van der Ven door. Bijen knalde haast uit elkaar van euforie. Den Bosch leefde nog. Althans, zo voelde het voor een seconde of twee. Want toen gaf de scheidsrechter aan dat de bal bij de strafcorner niet buiten de cirkel was gestopt. Doelpunt afgekeurd.

Quote We doen onszelf tekort. Dus moeten we het nooit op zo’n moment laten opkomen Marc Lammers, coach HC Den Bosch

Een paar keer werd de herhaling van de treffer getoond op het grote scherm. Wat de scheids bedoelde, was niet goed te zien. Maar hoeveel er ook geklaagd werd, de arbiter bleek onvermurwbaar. Zijn besluit stond vast.

Of die goal nu onterecht werd afgekeurd of niet, coach Marc Lammers wilde er niet te veel bij stilstaan, zo zei hij terwijl zijn spelers onderuitgezakt in de dug-out hingen. Hij wist dat zijn team het al veel eerder in de wedstrijd had laten liggen. ,,We doen onszelf tekort. Dus moeten we het nooit op zo’n moment laten opkomen”, gaf hij aan.

Daarin had Lammers gelijk. Want hoe discutabel het affluiten na de treffer van Bijen misschien ook leek, Den Bosch had de hele middag opgelegde kansen gemist tegen HGC. Dát brak de ploeg van Lammers uiteindelijk op. Plus dat zo'n beetje elke kans van HGC een treffer opleverde ,,We krijgen te veel doelpunten tegen. Als dat zo vaak gebeurt, dan is dat ook geen toeval. Dan is het kwaliteit, die net niet goed genoeg is om bij de eerste vier te spelen.”

Lammers draaide er niet omheen. ,,Het is nu wel afgelopen voor ons”, besefte hij, met nog twee speelronden voor de boeg. Al was het ook bij een zege op HGC nog verdomd moeilijk geworden om de play-offs te halen, omdat Oranje-Rood gisteren een punt pakte tegen Bloemendaal (2-2). ,,Jammer, dat we niet langer mee kunnen doen. Maar dat hebben we vandaag echt aan onszelf te danken.”

Scoreverloop: 22. Castellá 0-1, 41. Scholten 0-2 (sc), 47. Hayward 2-1 (sc), 55. Hayward 2-2 (sc), 60. Boltó Gimo 2-3.