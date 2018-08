Overbelaste Halep zegt af voor New Haven

Een week voor de start van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, neemt de 26-jarige Roemeense even een pauze. Ze won deze maand het toernooi van Montreal en bereikte vervolgens de finale in Cincinnati. Halep kreeg in de finale tegen Bertens zelfs een matchpoint, maar de Nederlandse werkte die weg en trok de tweede set in de tiebreak naar zich toe. In de beslissende set was Bertens zowel fysiek als mentaal sterker dan Halep, die haar zegereeks zag eindigen.