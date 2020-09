Paardenman Maarten van der Heijden: Geen Tokio, maar een sabbatical

Met zijn blonde kuif was Maarten van der Heijden (54) een opvallende verschijning tussen de ruiters en amazones als er iets te vieren viel in de arena. En er viel de afgelopen jaren heel wat te vieren voor paardensportminnend Nederland, waarbij de jaren 2014 en 2015 er in alle opzichten bovenuit sprongen. ,,Ja, veel mensen zagen mij alleen feest vieren in de buurt van het podium”, lacht Van der Heijden in zijn smaakvol ingerichte woning in Boxtel.

,,Die mensen dachten: Nou Maarten heeft een leuke baan. Veel reizen, mooie wedstrijden zien en juichen voor Oranje. Vooropgesteld: het technisch directeurschap is een fantastische baan, maar mensen weten niet wat er allemaal aan zo’n toernooi vooraf is gegaan.”

Vergaderen, vergaderen

Kort samengevat bestaat het werk van Van der Heijden voor het merendeel uit: vergaderen, vergaderen en vergaderen. ,,Ik heb voor mijn hele leven vooruit vergaderd”, laat Van der Heijden zich lachend ontvallen. De scheidend technisch directeur was onder meer verantwoordelijk voor topsportbeleid, talentontwikkeling, internationale zaken, het verzorgen van bidbooks om grote toernooien naar Nederland te halen, het binnenhalen van subsidies en het lobbyen voor Nederlanders in internationale commissies.

,,Ik was eigenlijk alleen maar aan het werk, stond continu aan. Ik kijk er naar uit om de komende maanden gas terug te nemen, even een korte sabbatical. En vanaf 1 januari begin ik voor mezelf waarbij ik het heel belangrijk vind dat ik zelf mijn agenda kan indelen.”

Internationaal jurylid

De paardensportliefhebber blijft zeker behouden voor de sport. Hij wil meer op internationaal niveau gaan jureren dan hij nu doet en hij pikt zijn werk op als dressuurtrainer/coach tot en met het hoogste niveau. ,,Verder ga ik consultancywerk doen voor hippische en niet-hippische bedrijven. Ik wil mijn horizon verbreden.”

Van der Heijden maakte zijn vertrek begin dit jaar bekend bij de KNHS toen de sport nog niet was lamgelegd door corona. De Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van Tokio zouden zijn laatste toernooien worden. Na het uitstel van de Spelen hebben ruiters en coaches nog wel geprobeerd om de ‘td’ ertoe te bewegen er een jaar aan vast te plakken.

,,Als ik zeker wist dat de Olympische Spelen in 2021 doorgaan en er dit seizoen meer wedstrijden zouden zijn, had ik het wellicht gedaan. Maar nu is de kalender zo goed als leeg en bestaat er zoveel onzekerheid over de Spelen. Ik ben alleen maar aan het vergaderen via de pc en dat heb ik wel gehad.”

Wereldruiterspelen 2014

Terugblikkend op twaalf ‘intensieve maar geweldige jaren’ noemt Van der Heijden het toewerken met de Oranje-équipes naar grote toernooien als veruit het mooiste deel van zijn werk. Met stip op één staan de Wereldruiterspelen van 2014 waarbij Nederland een record van achttien WK-medailles veroverde, met onder meer de individuele wereldtitel voor Jeroen Dubbeldam, teamgoud voor de springploeg en medailles in zeven van de acht disciplines.

Volledig scherm Jeroen Dubbeldam na het veroveren van de wereldtitel tijdens de Wereldruiterspelen in 2014 in Caen. Het waren de meest succesvolle Wereldruiterspelen voor Nederland in de geschiedenis met 18 medailles. © Foto: SCS/EQ Images

Van der Heijden: ,,In zo’n mondiale sport eindigden we als klein paardensportland bovenaan de medailleranglijst. Echt ongekend”, zegt de man die in 2015 werd uitgeroepen tot paardensportman van het jaar.

Twee vrouwen

Van der Heijden beleeft vandaag zijn laatste werkdag. Hij wordt opgevolgd door twee vrouwen. Iris Boelhouwer gaat aan de slag als technisch directeur en de ervaren Tineke Bartels uit Hooge Mierde wordt tot en met Tokio 2021 aangesteld als hoofdcoach. De toekomst ziet er volgens de scheidend technisch directeur veelbelovend uit. Van der Heijden: ,Momenteel werken diverse ruiters met jonge paarden voor wie het verplaatsen van de Spelen voordelig uitpakt. Denk aan Maikel van der Vleuten, Jeroen Dubbeldam, Harrie Smolders en Edward Gal. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij volgend jaar in Tokio succesvol kunnen zijn.”

Maarten van der Heijden zal in Boxtel juichen voor de tv.