Pablo Rosario: ‘Jong PSV is een prima leerschool’

Hij kon zijn winkelwagentje deze week nog gewoon door de supermarkt in Eindhoven sturen. Pablo Rosario (20) speelde tegen PEC Zwolle voor het eerst meer dan een helft in het eerste van PSV en in de eredivisie, maar waande zich geen filmster. Iets waar hij ook totaal niet op uit is. ,,Zo snel gaat dat niet, nee”, zegt de bij Ajax, Feyenoord, Almere City FC en PSV opgeleide middenvelder op trainingscomplex De Herdgang. ,,Ik kreeg wel veel berichtjes van familie en vrienden, maar verder viel het allemaal reuze mee. En dat is prima.”

Jorrit Hendrix beleefde een moeilijke middag in Zwolle en trainer Phillip Cocu vond het risico op een tweede gele (en dus rode) kaart te groot. Rosario kwam er voor hem bij als defensieve middenvelder, een positie waar Cocu voor de jongeling de meeste kansen ziet. Veel koudwatervrees had hij niet en in de slotfase was Rosario nog bijna beslissend met een knal van afstand. ,,Ik heb natuurlijk al een jaar in de eerste divisie gespeeld met Almere City FC en daarna met Jong PSV ook een mooi jaar gehad, waarin we vierde werden. Vergis je niet in de leerschool die je in de eerste divisie krijgt. Langzaam wen je aan meer. Via trainingen en ook het meegaan naar wedstrijden van PSV 1.”