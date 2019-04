Paire klopt Andujar en pakt tweede titel in Marrakech

De nummer 69 van de wereld verloor sindsdien twee finales. In de Marokkaanse stad Marrakech was het weer eens raak voor de 29-jarige Paire, die in de halve finale landgenoot Jo-Wilfried Tsonga had verslagen (2-6 6-4 6-3). Andujar voorkwam een volledig Franse finale door Gilles Simon te verslaan (6-1 6-1). De Spanjaard won het Marokkaanse graveltoernooi vorig jaar en ook in 2011 en 2012, toen het evenement nog in Casablanca werd gehouden.