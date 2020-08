‘Paire test een dag voor start US Open positief op corona’

Een dag voor de start van de US Open is één van de deelnemers positief getest op het coronavirus. Volgens L’Equipe gaat het om de Franse tennisser Benoît Paire. De nummer 22 van de wereld verblijft volgens de Franse krant voorlopig in isolatie in zijn hotel.

De organisatie van de US Open bevestigde kort na de Franse berichtgeving het besmettingsgeval, zonder daarbij in details te treden. “De speler vertoont geen ziekteverschijnselen en is teruggetrokken uit het toernooi. De speler is geadviseerd om tenminste tien dagen in isolatie te gaan. Uit verder contactonderzoek moet duidelijk worden of er iemand voor veertien dagen in quarantaine dient te gaan.”

Paire is al een tijdje in New York, waar hij eerst meedeed aan het ATP-toernooi van Cincinnati. De winnaar van drie ATP-titels moest in de eerste ronde tegen de Kroaat Borna Coric echter opgeven vanwege buikklachten. De Fransman had toen zeven games op rij verloren.

Paire was als zeventiende geplaatst op het Amerikaanse grandslamtoernooi. Het was de bedoeling dat hij het dinsdag in de eerste ronde van de US Open zou opnemen tegen de Pool Kamil Majchrzak. In het huidige speelschema staat de naam van Paire nog wel vermeld.

De US Open wordt gespeeld zonder publiek. De deelnemers leven in een ‘bubbel’, om de kans op besmetting en verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden.

Volledig scherm Benoit Paire of France serves against Hubert Hurkacz of Poland during their men's singles semi final match during the Auckland Classic tennis tournament in Auckland on January 17, 2020. (Photo by MICHAEL BRADLEY / AFP) © AFP