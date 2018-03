Panini kruipt in hoofden van 32 bondscoaches

Al ruim voordat de bondscoaches van de 32 landen die deelnemen aan het WK voetbal hun selectie samengesteld moeten hebben, brengt Panini het boek met daarin portretfoto's van de voetballers op de markt. ,,Wij hebben de zwaarste opdracht ter wereld: we moeten in de hoofden van 32 bondscoaches kruipen'', zegt hoofdredacteur Fabrizio Melegari van Panini.

Deze week komen het album en de zakjes met daarin de stickers op de markt. Daar zijn jaren aan voorbereiding aan vooraf gegaan. ,,Het is een heel lang proces, dat gepaard gaat met allerlei moeilijkheden en frustraties'', vertelt Melegari aan het Duitse persbureau DPA, dat een kijkje nam op het hoofdkantoor van Panini in de Italiaanse stad Modena. Gedurende vier jaar worden de selecties van zo'n vijftig nationale ploegen maandelijks bestudeerd.

Het moet leiden tot een zo goed mogelijke selectie in het stickerboek. Per land krijgen achttien spelers een plek in het album, de bondscoaches mogen op het WK een selectie van 23 man samenstellen. De historie wijst uit dat zo'n 12 procent van de spelers die wel in het Panini-boek staan, geen uitnodiging krijgen voor het WK. In de Duitse Panini-selectie ontbreken onder anderen de spitsen Mario Gómez en Sandro Wagner. De nog altijd geblesseerde doelman Manuel Neuer heeft wel een eigen sticker gekregen.