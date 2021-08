Papieren zakdoekje met tranen van Lionel Messi te koop voor miljoen euro

Video Lionel Messi barst in tranen uit tijdens persconfe­ren­tie: ‘Dit doet zoveel pijn’

8 augustus Lionel Messi heeft zich voor het eerst laten horen over de breuk met FC Barcelona. De Argentijnse sterspeler gaf vanmiddag een persconferentie over zijn vertrek. ,,Dit doet zoveel pijn, ik wil dit niet. Ik heb er alles aan gedaan om te blijven, maar het is gewoon niet mogelijk.”