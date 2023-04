Parijs-Roubaix, halve finales in het KNVB-bekertoernooi en een bomvol voetbalweekend: dit is het (Brabantse) sportprogramma van deze week

Wie plaatst zich voor de finale van het bekertoernooi?

Wie worden de twee clubs die zondag 30 april in de finale van de TOTO KNVB-beker staan? PSV hoopt dinsdag buitenshuis de amateurvoetbalsensatie Spakenburg te verslaan, een dag later staat de kraker Feyenoord - Ajax op het affiche. De wedstrijden zijn live te zien op ESPN en FOX.

Dinsdag 20:00 uur: Spakenburg - PSV

Woensdag 20:00 uur: Feyenoord - Ajax

Tilburg Trappers hoopt op ijshockeywonder

Afgelopen zondag scheerde Trappers aan de rand van de afgrond, maar dankzij een late zege in en tegen Rosenheim (3-4), maken de Tilburgse ijshockeyers nog kans op de volgende ronde van de play-offs. Dinsdag begint het vierde duel in de best-of-five om 20.00 uur. Wint Trappers, dan komt er een vijfde duel. Anders is het over en uit voor de ijshockeyers. Via deze site blijft u via het liveblog op de hoogte van het cruciale duel.

Vol speelschema in KKD en eredivisie

Pasen of niet, er wordt komend weekend gewoon gevoetbald in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. In de top van de eredivisie lijken de topclubs een relatief makkelijk weekend tegemoet te gaan. Feyenoord, PSV, Ajax en AZ spelen allen thuis. Tegen respectievelijk RKC, Excelsior, Fortuna en Sparta wil de top-vier geen averij oplopen.

Zaterdag 20:00 uur: PSV - Excelsior

Zaterdag 20:00 uur: AZ - Sparta

Zondag 16:45 uur: Ajax - Fortuna

Zondag 20:00 uur: Feyenoord - RKC

In de KKD komen alle Brabantse clubs in actie. NAC neemt het vrijdagavond in Breda op tegen FC Den Bosch, FC Eindhoven ontvangt koploper PEC Zwolle, Helmond Sport treft MVV Maastricht en de talenten van Jong PSV reizen af naar FC Dordrecht. Op zondag trappen Willem II en VVV-Venlo af en pas maandagavond wordt Jong Utrecht - TOP Oss gespeeld. De 20.00 uur-wedstrijden op vrijdagavond zijn te volgen op het schakelkanaal van ESPN. Zondag wordt Willem II - VVV live op ESPN 1 uitgezonden. Op die zender is maandagavond ook het duel van TOP Oss te zien.

Vrijdag 20:00 uur: NAC - FC Den Bosch

Vrijdag 20:00 uur: FC Eindhoven - PEC Zwolle

Vrijdag 20:00 uur: Helmond Sport - MVV

Vrijdag 20:00 uur: FC Dordrecht - Jong PSV

Zondag 12:15 uur: Willem II - VVV-Venlo

Maandag 20:00 uur: Jong Utrecht - TOP Oss

Opnieuw wielerspektakel tijdens Parijs-Roubaix?

Dylan van Baarle was vorig jaar oppermachtig in de wielerklassier Parijs-Roubaix. Dit jaar zijn - uiteraard - Mathieu van der Poel en Wout van Aert de grote favorieten om de slopende kasseienkoers op hun naam te schrijven. Maar er zijn genoeg andere gevaarlijke klanten die knetterhard over de kasseien kunnen dokkeren. Ook de Brabanders Mike Teunissen en David Dekker staan aan de start. De koers is zondagmiddag te volgen via Sporza of NPO 1.

Voor wie niet kan wachten tot zondag, op woensdag wordt de Scheldeprijs verreden. Sprinters als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Alexander Kristoff (winnaar van vorig jaar) hopen op de zege in de koers die door Vlaanderen en Nederland gaat. Sporza begint om 14.45 uur met de rechtstreekse uitzending van de mannen. Eurosport 2 gaat een kwartier later live.

Spannend duel in Engelse titelstrijd

Per week komt de eerste landstitel van Arsenal sinds 2004 dichterbij. De Londenaren hebben acht punten (met een wedstrijd meer gespeeld) voorsprong op Manchester City. Zondagmiddag reist de koploper af naar Anfield, waar het dolende Liverpool met Virgil van Dijk en Cody Gakpo gaat proberen Arsenal een hak te zetten. Het duel begint om 17.30 uur en is te volgen via Viaplay.