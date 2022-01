‘Paris Saint-Germain en FC Barcelona jagen op Vivianne Miedema’

Barcelona en PSG zouden nog deze winter zaken willen doen met de 25-jarige Miedema, die nog tot het einde van het seizoen onder contract staat bij Arsenal. Volgens The Telegraph zou Miedema haar contract in Engeland sowieso het liefst willen uitdienen. Arsenal hoopt zelfs dat Miedema haar verbintenis in Londen gaat verlengen.

Miedema, die ook in beeld zou zijn bij clubs in de Verenigde Staten, werd eind november door de BBC nog verkozen tot voetbalster van het jaar. Bij de verkiezing om de Gouden Bal werd ze vierde. Miedema maakte al 67 doelpunten in de Premier League voor vrouwen, acht meer dan de nummer twee op de alltime-ranglijst in de Engelse topcompetitie die sinds 2011 bestaat. Ze speelt sinds 2017 voor Arsenal. Daarvoor kwam ze uit voor Bayern München. Ook bij Oranje is ze recordtopscorer met 83 doelpunten in 100 interlands.