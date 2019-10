Paris Saint-Germain neemt al afstand na zege op Galatasaray

Manchester City pas in tweede helft voorbij Dinamo Zagreb

23:32 Manchester City heeft in groep C van de Champions League ook de tweede wedstrijd gewonnen. Dat ging niet zonder moeite. De thuiswedstrijd tegen het stugge Dinamo Zagreb eindigde in 2-0. Invaller Raheem Sterling opende pas na ruim een uur de score waarna Phil Foden, ook al een invaller, diep in de extra tijd het duel besliste.