‘Parma wil na Joshua Zirkzee ook Graziano Pellè vastleggen’

KNVB: extra wissel bij vermoeden hersen­schud­ding

16:28 Met ingang van de komende speelronde in de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is een extra wissel toegestaan als bij een speler het vermoeden bestaat dat hij een hersenschudding heeft opgelopen. Het gaat om een proef die door de FIFA in gang is gezet met als doel de gezondheid van de spelers extra te beschermen.