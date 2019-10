Partizan pakt volle buit bij Astana in groep-AZ

Stam ziet durf bij Feyenoord: ‘Daarvoor zijn we beloond’

21:40 Feyenoord heeft tegen FC Porto de durf gehad om voor de winst te gaan. ,,Daarvoor zijn we beloond”, zei trainer Jaap Stam naderhand. ,,We wisten dat we kansen zouden krijgen als we het op de juiste manier zouden aanpakken. Met wat geluk soms maar vooral met goed spel zijn we daarin heel goed geslaagd.”