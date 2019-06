Pas als het om olympische medailles gaat, ontwaakt het chauvinisme in sportland Nederland

Copa America Brazilië kan fans nog niet bekoren: ‘Jonge spelers gevoelig voor boegeroep’

10:39 Brazilië heeft in de openingswedstrijd van de Copa América tegen Bolivia (3-0) de fans in São Paulo nog niet kunnen bekoren. Bij het rustsignaal (0-0) klonk er in het lang niet uitverkochte Morumbi-stadion een luid boegeroep. Ook in de tweede helft bleef het gebrek aan sfeer in de arena opmerkelijk. De treffers van Philippe Coutinho (twee) en Everton zorgden nog wel voor enige vrolijkheid op de tribunes.