Pasveer ontpopt zich tot kwelgeest van Haaland (en pakt een record)

De 37-jarige Ajax-keeper was in de eerste poulewedstrijd van Ajax in de Champions League op bezoek bij Sporting Lissabon nog de schlemiel. Pasveer liet toen op knullige wijze een schot van João Paulo Dias Fernandes glippen. Het was een blunder zonder gevolgen, Ajax won met 1-5, maar de doelman zal er niet lekker van geslapen hebben.



Hoe anders was het dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena. Terwijl Ajax met zinnenprikkelend combinatiespel de defensie van Borussia Dortmund aan flarden speelde, hield Pasveer de boel achterin dicht. Liefst driemaal was hij op knappe wijze een sta-in-de-weg toen de Noorse doelpuntenmachine Erling Haaland dacht te kunnen scoren.